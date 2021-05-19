شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توحد واجهات محال عقارات وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، والتي تهدف إلى توحيد واجهات المحال بـ500 عقار تراثى بمنطقة وسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخى، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى على غرار ما تم من تطوير بميدان التحرير.

وظهر عدد من عقارات بشارع طلعت حرب بشكل جمالى رائع أظهر جمال التصميم المعمارى، خاصة بعد توحيد واجهات المحال ببعض العقارات المطلة على ميدان طلعت حرب، ومن المقرر أن تستكمل الأعمال بمسار شارع طلعت حرب.

وتنسق محافظة القاهرة مع جهاز التنسيق الحضارى، ويتم إخطار أصحاب المحال لتوحيد الواجهات لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضارى، على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير.

كما انتهت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المالكة للعقارات التراثية بوسط البلد، وأصحاب المحال، وجهاز التنسيق الحضارى، من تطوير عدد من العقارات بميدان مصطفى كامل كما يتم العمل فى ترميم واجهات عقارات أخرى.