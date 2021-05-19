ترقب وانتظار.. جميع المعلومات عن مبادرة التمويل العقاري (فائدة 3% وسداد لـ30 سنة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من المصريين منذ مارس الماضي الإعلان رسميا عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري والذي كان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنك المركزي بإطلاقها لدعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بفائدة 3% ونظم تقسيط على 30 سنة.

وأرجعت مصادر مرتبطة بإعداد مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، أسباب تأخر صدور تفاصيل المبادرة إلى مراجعتها والتشاور بشأنها مع الجهات المعنية بعد ما تم الانتهاء من حسم الضوابط الخاصة بها.

ويقدم "الخليج 365" جميع المعلومات المتوفرة حتى الآن عن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا:

1- مبادرة التمويل العقاري الجديدة أو حتى القديمة لا يوجد لها كراسة شروط في البنوك، لكن كراسات الشروط متوفرة فقط للمشروعات التي ستطرحها وزارة الإسكان ثم بالتبعية يتم الاستفادة من التمويل العقاري.

2- للاستفادة من المبادرة الجديدة لابد من إيجاد الوحدة السكنية ثم الذهاب لجهة التمويل (البنوك أو الشركات) للحصول على قرض التمويل العقاري، أو من خلال المشروعات التي تعلن عنها وزارة الإسكان.

3- خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة كشريحة أولى، وهذا المبلغ يكفى لتمويل قرابة 500 ألف وحدة.

4- المبادرة الجديدة لم تحدد شروط خاصة بمساحة الوحدة، لكن اكتفت بتحديد حد أقصى للسعر وهو 350 ألف لمتوسطة الدخل ومليون إلى مليون و400 ألف لمتوسطى الدخل، وسيتم الإعلان رسميًا عن ذلك وقت تفعيل المبادرة.

5- نسبة الفائدة 3% سنويًا متناقصة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وهي الأقل حتى الآن، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة وهي الأكبر أيضًا.

6- للحصول على قرض التمويل العقاري لابد أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق ويتم رفض أي وحدة غير ذلك.

7- لابد أن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري، أو على الأقل يمكن تسجيل الوحدة السكنية، ولا يكون على العقاري أي مخالفات بنائية أو مالية.

8- بالنسبة لدفعة المقدم تصل لـ20% يتم سدادها إلى جهة التمويل، سواء كانت بنكا أو شركة مالية أو عقارية، لكن في مشروعات وزارة الإسكان يتم تقسيط المقدم على سنتين أو 3 سنوات وفقا للمشروع، ويمكن أن تزيد عن 20%، وباقي سعر الشقة يتم سداد وفقًا للتمويل العقاري على أقساط تصل إلى 30 عامًا.

9- حدود الدخل ستكون لمحدود الدخل ألا يزيد عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسط الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

10- المبادرة الجديدة منعت بيع الوحدة السكنية قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.​