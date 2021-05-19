شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جدول امتحان شهادة اتمام الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2021.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطلاب والطالبات سيؤدون، الثلاثاء 1 يونيو، امتحان مادة اللغة العربية، والأربعاء 2 يونيو مادة الجبر والإحصاء والخميس 3 يونيو اللغة الإنجليزية.

وأضافت المديرية عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي الطلاب، السبت 5 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية، والأحد 6 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وشدد منير، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.