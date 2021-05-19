شكرا لقرائتكم خبر عن أصداء عودة كريم بنزيما لتمثيل منتخب فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد سعادته بقرار عودته لتمثيل منتخب فرنسا مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات، وأعلن ديديه تشامب المدير الفني للفريق عن الإستعانة بهداف الفريق السابق في في مسابقة اليورو هذا الموسم بعد أن توقف عن اللعب ضمن منتخب فرنسا منذ 2015.

وفى أول رد فعل على قرار عودته وجه كريم بنزيما رسالة عبر صفحته على موقع تويتر تعليقًا على القرار قائلاً: «أنا سعيد للغاية بعودتى إلى المنتخب الفرنسي ولثقتهم في شخصي.. شكرًا لعائلتى وللنادي الذي أنتمي له ولأصدقائي ولجميع من دعموني وأعطوني الثقة كل يوم».

لعب كريم بنزيما البالغ من العمر 33 سنة 81 مباراة مع الديوك الفرنسية من عام 2007 وحتى 2015 وأحرز خلال تلك الفترة 17 هدفًا، وآخر مباراة لعبها كانت في أكتوبر 2015 ضد منتخب أرمينيا.

لماذا تم استبعاد كريم بنزيما من منتخب فرنسا ؟

تم استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي بعد اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب بشريط فيديو غير أخلاقي.

وعلق نويل لو جريت رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم على القرار بعودة النجم كريم بنزيما لقائمة منتخب الديوك خلال منافسات يورو 2020 «سعيد جدًا لأن بتصالح ديشامب وبنزيما وتمنيت كثيرًا أن ينتهي الأمر كذلك إنها لحظة سعادة حقيقية، وكان ديدييه ذكيًا وعظيمًا في قراره وظل بنزيما قويًا وتناقشت ديشامب الشهر الماضي ووافقت على الفور على عودة بنزيما وفزنا في السابق بالكثير بدونه، ولكن مع وجوده يمكننا تحقيق الكثير في هذه البطولة الأوروبية».

وعلق الإعلامي جوسيب بيدريرول على تهنئة مبابي لبنزيما بعودته «إن شمل اللاعبين سوف يجتمع من جديد خصوصًا مع رفض مبابي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الذي ينتهي بعد عام».

وأكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن بنزيما سيعود ليحمل رقم 19 ويقود الديوك ولن يجلس على دكة البدلاء.

جنسية كريم بنزيما

بعد استبعاد كريم بنزيما النجم ذو الأصول الجزائرية من منتخب فرنسا لعب 36 مباراة مع ريال مدريد وحقق 8 أهداف وتوج فريقه بلقب دروي أبطال أوروبا ثم السوبر ثم كاس العالم للأندية خلال موسم 2015-2016.

لعب 48 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم التالي حقق خلالها 16 هدفًا وفاز فريقه بألقاب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 والدوري الأسباني والسوبر الأسباني والسوبر الأوروبي.

في موسم 2017-2018 لعب 47 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم التالي حقق خلالها 12 هدفًا وفاز فريقه بلقبي دوري أبطال أوروبا للمرة 13 وكأس العالم للاندية.

في موسم 2018-2019 لعب 53 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم التالي حقق خلالها 30 هدفًا، وفي موسم 2019-2020 لعب 48 مباراة وسجل 30 هدفًا.

لعب كريم بنزيما خلال الموسم الحالي 45 مباراة مع ريال مدريد وحقق خلالهم 8 أهداف بما يجعله مستمرًا على المنافسة في الدوري الإسباني.

تضم مجموعة فرنسا في كأس الأمم الأوروبية وهي المجموعة السادسة منتخل البرتغال، حامل اللقب، وألمانيا والمجر، وتضم قائمة فرنسا 26 لاعبًا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس، مايك مايجنان، ستيف مانداندا.

خط الدفاع: فاران- لينجليت، زوما- لوكاس هرنانديز- دوبوا، بافارد- دينيجوليس كوندي- برسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: بوجبا- كانتي- كورنتين توليسو- موسى سيسوكو- رابيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما- وسام بن يدر- عثمان ديمبلي – مبابي – كومان – جريزمان- أوليفييه جيرو- ماركوس تورام- توماس ليمار.