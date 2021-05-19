شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من عدم وجود ماكينات تصوير بمكاتب البريد بالبحر الأحمر.. ومسؤول: طالبنا بتوفيرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى المواطنين المتعاملين في إرسال الحوالات المالية مع مكاتب البريد بالبحر الأحمر وذلك لعدم وجود ماكينات تصوير بالمكاتب ما يضطر المواطنين للبحث عن مكاتب تصوير مستندات وضياع الوقت.

وأكد الأهالي أنهم ينتظرون في الطوابير لإرسال حوالات مالية لأهاليهم وعندما يأتي الدور عليهم يفاجئون بطلب تصوير بطاقة الرقم القومي لعدم وجود ماكينات تصوير أو تعطلها ما يضطرهم لترك دورهم والخروج من مكتب البريد والبحث عن مكتبة لتصوير بطاقاتهم وعندما يعودون لمكتب البريد لا يحصلون على دورهم ما يؤدي إلى وقوع مشاجرات بين العملاء والموظفين.

وطالب الأهالي هيئة البريد بتوفير ماكينة تصوير بكل مكتب بريد أسوة بالبنوك.

ومن جانبه أكد ربيع الدسوقي مدير عام منطقة البريد بالبحر الأحمر أنه خاطب الهيئة لتوفير ماكينة تصوير بكل مكتب ولم يتم الرد.

وأضاف الدسوقي وجود مكتبين بريد فقط يضمان ماكينات تصوير من بين نحو ١٠ مكاتب بريد منتشرة في مدينة الغردقة وأن الهيئة تسعى لراحة العملاء لديها بتوفير هذه الماكينات قريبا.