شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين : قرار «الزراعة» بأخذ عينات قطع الطريق على انتشار شائعة البطيخ المسرطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بتحرك وزارة الزراعة بأخذ عينات من المنتجات الزراعية بالأسواق لإظهار حقيقة وجود منتجات زراعية ضارة بالصحة من عدمه، لافتا إلى أن تقرير وزارة الزراعة قطع الطريق على انتشار شائعة البطيخ المسرطن.

وأضاف عبدالرحمن ان انتهاج وزارة الزراعة للتأكيد على عدم وجود منتجات زراعية غير صحية بالنزول إلى الأسواق وأخذ عينات نهج علمي حديث يحترم عقل المستهلك ويقوي حقيقة أن المنتجات الزراعيه المصرية أمنة.

وأكد ابوصدام أن وزارة الزراعه انصفت مزارعي البطيخ المصري واكدت أن ثمار البطيخ صحيه وآمنه وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود بطيخ فاسد بالأسواق.

وأوضح نقيب الفلاحين ان الوزارة اصدرت بيان اكدت فيه انها أخذت 57 عينه عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوق رئيسية وفرعية في 11 محافظة هي القاهرة«سوق العبور»، الجيزة «سوق 6 أكتوبر»- المنوفية –البحيرة – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – بني سويف – الإسكندرية، بالإضافة إلى سحب عينات من بعض الباعة الجائلين وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزي للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعين لمركز البحوث الزراعية.

و أن نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف بها وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وناشد ابوصدام الحكومة المصرية بتطبيق هذا الأسلوب العلمي للرد على التخوفات والاشاعات التي تخرج من آن لأخر، على أن يعتمد أسلوب الكشف على كل المنتجات الزراعيه يوميا قبل دخولها الأسواق أسوة بما يحدث للصادارت والواردات الزراعيه المصدره للخارج والوارده من الخارج بالإضافة إلى استمرار أخذ عينات عشوائية من صغار الباعة على أن تقنن أوضاع الأسواق العشوائية.