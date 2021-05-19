شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مواصفات الخط الثالث لمترو "إمبابة - عدلى منصور".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور ـ إمبابة) ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذه واستكماله بالكامل خلال التقرير التالى:



1ـ الخط الثالث بدأ تنفيذه فى 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه تكلفة تنفيذه.

2ـ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحله الأولى والثانىة والرابعة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

3ـ الخط الثالث للمترو بعد اكتمال تنفيذه سيصل إلى 40.7 كم وسيكون أطول خط مترو أنفاق بالشرق الأوسط.

4ـ متوقع انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة واكتمال تنفيذ الخط الثالث بالكامل في إبريل 2023.

5ـ جميع محطاته وقطاراته مكيفة.

6ـ يتم تمويل تكلفة تنفيذه عبر قورض دولية وموازنة الدولة.

7ـ محطاته بها سلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع.

8ـ منفذ بمواصفات أوروبية وفق أحدث التكنولوجيا بالعالم.

9ـ محطاته بالكامل سيتم تزويدها بماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو بجانب شبابيك الحجز بالمحطات.