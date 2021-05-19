شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن شمال سيناء: الجمعيات الأهلية تتسابق لدعم الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية تتسابق لدعم الشعب الفلسطينى وتوفير احتياجات الجرحى والمصابين، من خلال التواصل مع المديرية.

وأكدت محمود، في تصريح لها، على أنه يتم توفير كافة المساعدات ومواد الاغاثة اللازمة، وسد العجز في أية مواد طبية من أدوية أو مفروشات وغيرها من الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى تسابق المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لدعم الشعب الفلسطينى وتوفير احتياجات الجرحى والمصابين ومرافقيهم من وجبات غذائية وأدوات تعقيم إلى جانب شنط ملابس وبدل العزل والمفروشات أحادية الاستخدام وغيرها من الاحتياجات.

وِأشارت محمود، إلى تواصل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يوميا للوقوف على الاحتياجات والمطالب والعمل على توفيرها أولا بأول.

وأعلنت محمود، عن تجهيز عدد من القوافل لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعى ومحافظة شمال سيناء، إلى جانب المتطوعين من مختلف الجهات للتبرع بالدم ولخدمة المصابين ومرافقيهم