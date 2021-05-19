شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن بشمال سيناء يطلق مبادرة «العرب أخوة» لدعم قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب حماة الوطن بشمال سيناء مبادرة « العرب أخوة» لدعم قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي القطاع.

وقال هيثم رحمي، الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أن مبادرة « العرب أخوة» تهدف إلي تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية لأهالي قطاع غزة ، من منطلق واجبنا العربي .

أضاف رحمي، أن المبادرة تحت ريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع المنهج والطريق لتحيا مصر فوق كل معتدي، مثمنًا مبادرة السيد الرئيس بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

أشار رحمي، إلي تنظيم أعضاء الحزب زيارة تضامنية إلي المصابين والجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفي العريش العام، بجانب زيارة الأطقم الطبية بالمستشفي، ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفي.