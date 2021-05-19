شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في مجال صناعة الحرف البيئية والنسيج بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عن إقامة دورة تدريبية في مجال صناعة الحرف البيئة والنسيج، بمقر الجمعية بالعريش.

وقالت مني جمعة، ، مدير مركز أول لإعداد الأسر المنتجة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، أن الدورة التدريبية بالاشتراك مع قصر ثقافة العريش وذلك في المدة من 30 مايو الجاري وحتي 19 يونيه القادم.

أضافت جمعة، أن عدد المتدربين سيكون 20 متدربًا ومتدربة من سن 18 سنة وحتي 40 سنة، علي أن يكون التقديم للدورة بمقر الجمعية بمركز التكوين المهني بالعريش، لمدة أسبوع.

أشارت جمعة إلي أن التدريب علي نسيج الصوف الكليم والصناعات الجلدية، لافتًا إلي الاستعانة بمدربين من خارج المحافظة.