شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 محاضر صحية وإعدام 335 كيلو حلويات فاسدة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، عن تحرير 5 محاضر صحية وإعدام 335 كيلو من الحلويات فاسدة ، تم ضبطها في حملة موسعة بمدينة بئر العبد.

وأكد الدكتور علي عياط، مدير عام الإدارة الصحية ببئر العبد، علي قيام مراقبة الأغذية بالإدارة بشن حملة صحية موسعة علي المحال التجارية وأماكن تدول الأغذية ببئر العبد، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

أضاف عياط، أن الحملة قامت بتحرير محضر لضبط 300 كيلو جرام من الحلوى مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، و4 محاضر آخري للمخالفين، بجانب إعدام 35 حلويات مشكلة "كنافة وبسيمة وهريسة وكعك العيد معرضه للذباب والأتربة" وسحب 18عينه مختلفة.

أشار عياط إلي أن الحملة ضمت كلا من مدحت أبو النور مراقب أول أغذية الإدارة وهاني عبد الجليل مفتش أغذية المكتب المركزي، لافتًا إلي استمرار الحملات الصحية من أجل غذاء صحي وامن للجميع.