شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 2403 مرضى كورونا من حالات العزل المنزلي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه يجرى تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا»، تحت مبادرة «100 مليون صحة»، في إطار حرص الوزارة على متابعة المرضى المصابين.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا» تم تفعيلها بدءاً من يوم 5 ديسمبر 2020 الماضي، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى فيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي.

وتابعت «سلام» أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ 2403 مرضى، فيما بلغ عدد الوفيات 35 مواطنا فقط، وأن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

وقالت إن المبادرة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم أيضا فحص 30661 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المتنقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ إنطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي .

وقالت إن محافظة كفرالشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1149 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 103597 طفل، هذا إضافة للإهتماما بمتابعة مصابي كورونا منزليا.

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