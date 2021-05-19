شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في مصر اليوم.. رياح والحرارة تصل لـ41 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال توقعات حالة الطقس اليوم في مصر وتصل على جنوب البلاد إلى 41 درجة للعظمي، ووجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وحالة البحر الأحمر مضطربة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلي طقس weather شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب البلاد وجنوب سيناء ويكون الطقس اليوم حارًّا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما ليلاً فيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتشير تنبؤات حالة البحر المتوسط إلي معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من ومترين ونصف إلي 3 أمتار.

من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في تقرير حالة الطقس في مصر اليوم نشاط الرياح على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر اليوم.. رياح والحرارة تصل لـ41 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية رياح شمالية غربية على شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية، وشمالية شرقية على القاهرة الكبرى والسرعة تصل إلي 16 عقدة، كما تصل إلي 16 عقدة أيضًا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما تنخفض على جنوب الصعيد إلى 13 عقدة.

درجات الرطوبة المتوقعة ضمن تقرير أحوال الطقس اليوم في القاهرة الكبرى 70-35، وفى السواحل الشمالية 85-40، وفي شمال الصعيد 40-25، وبينما في جنوب الصعيد 25-15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

يكون طقس اليوم أعلى من طقس أمس وترتفع درجات الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة العظمى بدلاً من 33 خلال طقس الثلاثاء، وتصل على الإسكندرية إلي 29 درجة بدلاً من 27 أمس الثلاثاء، بينما تكون على أسوان من 40 درجة اليوم بدلاً 38 درجة أمس الثلاثاء.

تكون أعلى درجة حرارة في مصر اليوم في إدفو وتصل العظمي إلى 41 درجة والمحسوسة تصل إلى 42 درجة، ويليها الأقصر وأسوان تكون العظمى فيهما إلى 40 درجة بينما تكون المحسوسة 41 درجة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم علي الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المدن المصرية كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة اليوم 35-20

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 29-19

شبين الكوم 34-19

دمنهور 31-18

طنطا 33-19

بلطيم 29-18

مطروح 25-17

الزقازيق 34-19

الإسماعيلية 35-18

المنصورة 33-19

السويس 35-19

العريش 28-19

بورسعيد 26-21

دمياط 26-20

شرم الشيخ 38-27

نويبع 35-25

كاترين 33-18

الغردقة 37-25

المنيا 36-20

أسيوط 37-20

درجة الحرارة في إدفو اليوم 41-24

درجة الحرارة اليوم في أسوان 40-24

درجة الحرارة اليوم في الأقصر 40-23

أبوسمبل 39-23

الفيوم 36-19

قنا 39-23

بني سويف 36-19

سوهاج 37-21

الوادي الجديد 39-23

شلاتين 36-26.

حلايب 32-27