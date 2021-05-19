شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المدارس عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل فى ثانى أيام انطلاق الاختبارات التكميلية للتلاميذ من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، بعد أن أطلقت أمس الثلاثاء الامتحانات، فيما طالبت المدارس التلاميذ الذين سيؤدون الامتحانات التكميلية بعدم التغيب عن الاختبارات لعدم ضياع فرصة النجاح.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى، ومقررات شهر أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية).

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة أنه فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".