شكرا لقرائتكم خبر عن دير جبل الطير يتزين لاستقبال 3 وزراء لافتتاح مزار رحلة العائلة المقدسة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزين مسار العائلة المقدسة ، بمنطقة دير جبل الطير، شرق النيل، بمركز سمالوط، بعد الانتهاء من تطويره، لاستقبال 3 وزراء بينهم وزير الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ونائبة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح أعمال التطوير، في اعقبال أدراجة ضمن مسار العائلة المقدسة، على مستوى العالم.

تشمل أعمال ترميم الكنيسة الأثرية، وإقامة فندق سياحي، وممشى بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المودي للكنيسة الأثرية، بالبازلت وأعمال التشجير.

قال المحافظ اللواء اسامة القاضي، تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق إستراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

قال «المحافظ» أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الانجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

يذكر انه تم إدراج منطقة دير جبل الطير، ضمن رحلة العائلة المقدسة، بعدد من محافظات الجمهورية، لتضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.