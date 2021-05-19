شكرا لقرائتكم خبر عن مبانى مخالفة لن يتم تركيب عدادات كهرباء كودية لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض المبانى المخالفة و الوحدات التى لن تتمكن من تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، ومن بين الحالات التي لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم هى :

1- المبانى التى لم يتم طلائها من الخارج.

2- المبانى د التى تخالف شروط و قواعد الطيران المدني و المناطق الأثرية.

3- لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء و هى كالاتي:

1- 25 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.