شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. ترقبوا أول خسوف للقمر فى 2021 الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب هواة الفلك أول الظواهر الفلكية من خسوف وكسوف، خلال الشهر الجارى، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلى للقمر الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م.

وهذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا، حيث يغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب شرق آسيا - قارة أستراليا - الأمريكتين – المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى القارة القطبية الجنوبية".

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريبا، ويستغرق الخسوف الكلى 14 دقيقة وثلاثين ثانية، ولا يمكن رؤيته فى مصر.

والكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.