شكرا لقرائتكم خبر عن «البطيخ آمن والشائعات تزيد خسائرنا».. «المصري اليوم» داخل مزارع غرب المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مزارعون في المنيا سلامة محصول البطيخ من أي مبيدات أو مخصبات مسرطنة، مؤكدين زيادة الإنتاجية هذا الموسم في ظل ارتفاع المساحات المنزرعة، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.

وطالب مزارعين بعودة الدورة الزراعية كنموذج إرشادي وليس إلزاميا، وعودة دور الإرشاد الزراعية، في التوعية بكيفية مواكبة الزراعات للتكنولوجيا.

«المصري اليوم» رصدت عمليات الزراعة وحصاد المحصول ونقله إلى أسواق الجملة والتجزئة.

وقال الحاج بريعم مبروك، 70 سنة، مزارع مقيم بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة غرب المنيا، إن محصول البطيخ آمن، وقد تعرض للشائعات بحجة إصابته بمبيدات ومخصبات مسرطنة، ما تسبب في انخفاض الأسعار، وتعرض المزارعون لخسائر كبيرة، مطالبا بعودة الدورة الزراعية كنموذج استرشادي وليس إلزاميا والإرشاد الزراعي.

ويروي الحاج ربيع غانم مبروك، 50 سنة، مراحل زراعة البطيخ في منتصف شهر فبراير من كل عام، حيث يتم تجهيز الأرض وحرثها، ثم غرس الشتلات، مرورا بريه المحاياه، حيث تخضع تلك المرحلة للصوبة الزراعية، ويعقبها بـ15 يوما الكشف عن الزراعة وتنقيتها من الحشائش الغريبة، ثم إعادة تغطيتها بالصوبة مرة أخرى لمدة 15 يوما.

ويضيف «مبروك»: المرحلة الثانية تتضمن التسميد والبوتاسيوم وفوسفات النترات، يعقبهم استخدام نترات الكالسيوم والمؤثر في بيضاوية وحجم ثمره البطيخ، مع الالتزام بعدم رش المخصبات غير الآمنة وغير المصرح بها من وزارة الزراعة للحفاظ على صحة المواطنين.

ويؤكد الحاج محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمحافظة، ارتفاع تكلفة زراعة الفدان من محصول البطيخ إلى 50 ألف جنيه، تتضمن القيمة الإيجارية للفدان 12 ألف جنيه، وشراء 3 آلاف شتلة بقيمة 2400 جنيه، وتكلفة الري 5 آلاف جنيه، والأسمدة 10 آلاف جنيه، والمبيدات 10 آلاف جنية، والحصاد والنقل 10 آلاف جنية، وهي تكلفة لا تعادل العائد من إنتاجية الفدان هذا الموسم، بسبب انخفاض القيمة الشرائية، مطالبا بصندوق دعم الزراعات لدعم المزارعين في حالة تعرضهم للخسائر.

ويقول أحمد مبروك وشقيقة أيمن: "نعمل في حقل والدنا باليومية، منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد، مقابل اجر يومي. والمحصول تعرض لخسائر هذا الموسم بسبب الشائعات بطرح كميات بطيخ مسرطنة. ونريد الحد من الشائعات والقبض على مروجيها وطرح سياسة للتسويق سنويا".

وقال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن البطيخ آمن من أي مبيدات مسرطنة، محذرا المزارعين استخدام مبيدات غير مصرح بها بغرض زيادة حجم الثمار أو تسريع عمليات النضج بغرض زيادة الأرباح. مرجحا أن تكون إصابة 5 أفراد من أسرة واحد بمحافظة قنا بتسمم نتيجة تناول البطيخ يرجع لسوء النضج، واستخدام مخصبات ومبيدات غير آمنة.

ونصح «أبوصدام» المواطنين بتحري الدقة في شراء الفاكهة والخضروات في بداية مواسمها، مشيرا إلى وجود بعض الفاكهة التي تتعرض لمعاملات غير صحية كرش مبيدات غير مصرح بها أو زيادة عمليات التسميد الكيماوي من بعض المزارعين البطيخ والخوخ والعنب.

وطالب «أبوصدام» وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الحدائق والمزارع والكشف عن متبقيات الاسمده والمبيدات الضارة في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

من جانبه، طمأن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، المواطنين على سلامة محصول البطيخ هذا الموسم، مؤكدا انه آمن من أي أمراض أو مبيدات، وان المساحات المنزرعة بالمحافظة، خضعت للرقابة والمتابعة من الإدارات الزراعية بالمراكز.

وتتميز محافظة المنيا بالتوسع في الزراعات الصحراوية، كالقمح والخضروات والبطيخ والبنجر، مما جعلها تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج محصول القمح.

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا

حقول البطيخ غرب المنيا