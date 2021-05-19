شكرا لقرائتكم خبر عن 4.8 مليار جنيه لإتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية بخطة عام 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 عن اعتزام الحكومة تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج بقطاع الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، وتم رصد نحو 4.8 مليار جنيه لتنفيذ تلك المبادرات.

وتم رصد مبلغ 3.5 مليار جنيه من أجل التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية، وذلك من خلال الصالات المغطاة، وإنشاء وتطوير مراکز شباب والمدن الشبابية، والمعسكرات الشبابية، ومراكز التعليم المدنى، ومنتديات الشباب، واستادات وأندية ومجمعات رياضية، وملاعب رياضية، ومراكز التنمية الرياضية، ومدارس الموهوبين رياضيا.

كما تهدف الخطة أيضا إلى التوسع فى إتاحة الخدمات الثقافية، وقد تم تخصيص نحو 1.3 مليار جنيه لهذا الغرض، وذلك من خلال مبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.