شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية من الصحة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة أبرزها المشى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن السمنة هى زيادة 5% فى نسبة الكتلة الدهنية عن الطبيعي، وأضافت وزارة الصحة أنه بالنسبة للسيدات إذا كانت نسبة الكتلة الدهنية من 25 إلى 30% فيكون الوزن زائدا، وإذا كان أكثر من 30% فتصبح سمنة، وبالنسبة للرجال إذا كانت نسبة الكتلة الدهنية من 20 إلى 25% فالوزن زائد، وإذا كانت من 25 إلى 40% فتعتبر سمنة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 إرشادات للوقاية من زيادة الوزن والسمنة، أولها التقليل من الأطعمة التى تحتوى على نسب عالية من الدهون والسكريات، وثانيها المشى يوميا لمدة 10 دقائق 5 أيام في الأسبوع، مع شرب المياة كثيرا بديلا عن المشروبات السكرية، وتناول الكثير من الخضراوات والفاكهة.

وقالت الصحة إن تناول الخضراوات والفاكهة يرفع الحالة المناعية للجسم ويساعده في مقاومة الأمراض، وأضافت أنه يجب البعد عن التدخين لكونه سببا من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة، مشددة على ضرورة البعد عن الوجبات السريعة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الوزارة أطلقت حملات للتوعية بالنظام الصحى السليم والتغذية النموذجية بما فى ذلك المصابين بالأمراض المزمنة.