شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان لأعضاء هيئة التدريس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، عن بدء تقديم خدمات الوحدة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومنتسبي كليات الجامعة المختلفة، يأتى ذلك فى إطار النهوض بالبحث العلمى وتطوير مخرجاته.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدائم على النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، للمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، ما ينعكس أثره ايجابياً على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، ما من شأنه أن يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز دعم البحث العلمي يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

أوضح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، أن الخدمات التي تقدمها الوحدة تتمثل فى التدقيق اللغوي للأبحاث العلمية، وتقديم الاستشارات البحثية المتعلقة بتصميم طرق البحث واختيار المجلات للنشر الدولى، وعمل الإحصاء البحثي ومعالجة البيانات، كشف الانتحال العلمي، كذلك تصميم البوسترات العلمية، ضبط وتنسيق الأبحاث وإعدادها للنشر، بالإضافة إلى الترجمة العلمية.

وأضاف مدير مركز دعم البحث العلمى أن الخدمات المقدمة مقتصرة على الأبحاث المعدة للنشر الدولي والتي يكون الانتماء الأول للباحث فيها هو جامعة حلوان





انفوجراف بخدمات مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان



