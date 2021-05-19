شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: إجراء امتحانات التعويضى للمعتذرين عن الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية قررت البدء فى امتحانات التعويضى للطلاب المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بسبب كورونا أو المعتذرين بعد بدء الامتحانات فى الأسبوع الأول بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"الخليج 365" أن عدد الطلاب المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لا يتجاوز 53 طالبا وتم تحديد موعد الامتحانات لتنطلق فى الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر.

ولفت الدكتور شريف شاهين إلى انتظام رفع المقررات الدراسية لطلاب الكلية على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد بالنسبة لمقررات الفصل الدراسى الثانى ، موضحا أن هناك تفاعل من الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات الأون لاين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.