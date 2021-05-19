"شباب الأحزاب" تنظم فعالية "الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعالية جديدة مساء الأربعاء، بعنوان: الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

ويشارك في الفعالية التي تنظمها التنسيقية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، والدكتورة هبة رءوف مدرس العلوم السياسية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما يشارك في الفعالية التي يديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، مذيع نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع الدور المصري الفريد منذ بداية الأزمة المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين المقاومة وقوات الاحتلال، والقصف المتواصل لقطاع غزة، وصولا لتقديم مصر مبادرة لإعادة إعمار غزة تتحمل فيها 500 مليون دولار.

ويتناول المتحدثون في الفعالية، التشابكات الإقليمية والدولية والموقف المصري الصلب من الأحداث، وكذلك عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إصدار بيان يدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرب، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بالتمييز والتناسب في شن العمليات العسكرية.