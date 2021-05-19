كيف تختبر سلامة عداد الكهرباء بنفسك؟ 7 خطوات يجب اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن اختبار عداد الكهرباء من الخارج والتأكد من سلامته.

ويستعرض "الخليج 365" بعض خطوات التأكد من سلامة العداد خارجيا التي جاءت كالتالي:

1- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى.

5- بالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة آخرى.

6- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقى ثابت اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

7- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.