شكرا لقرائتكم خبر عن 22 محضرا لمخالفي قرارات الغلق وفض فرحين في دسوق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور نواب رئيس المدينة والاشغالات والغلق الإداري تم القيام مساء اليوم الثلاثاء بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك لتنفيذ وتفعيل قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء وذلك خلال الفترة من 6 مايو حتى 21 مايو وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل قيام نواب رئيس المدينة لشئون القرى ورؤساء الوحدات القروية بمتابعة تنفيذ القرار وقامت الحملة بالمدينة والقرى بفض فرح بقرية بعزبة القصاصين بابطو وفض فرح بقرية ابطو وتحرير 15 محاضر مخالفة مواعيد الغلق و7 محاضر عدم ارتداء كمامة وواتخاذ إلاجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق

غلق

غلق