شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 شخصا لعدم ارتداء الكمامات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم متابعة تنفيذ غلق المحلات التجارية ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

واشار عاشور إلى ان جميع المحلات انتظمت في مواعيد الغلق بالمدينة والقرى بالكامل في المواعيد المحددة، فيما تم ضبط 20 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات وتم التصالح الفورى .

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.