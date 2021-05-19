شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 16 طنًا من الأتربة والمخلفات في حملة نظافة جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 16 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع البحر والمرسي ومنطقة الادارة الصحية وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة شارك في الحملة فتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة .

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.