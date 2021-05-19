شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 175 مترا غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا بأن المخالفة عبارة تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر بناحية حوض ال 80 بقرية الرياينة.

وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، وتم التحفظ على أدوات الحفر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة .

كما تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس القرية ومشرف التنظيم ومسئول حماية الأراضي بالجمعة الزراعية ومشرف الحوض .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.