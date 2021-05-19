شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: قريبا نقدم لمصر أكبر مستشفى للأورام 500 500 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتخذت معايير التصنيفات الدولية وعملنا على تنفيذها من خلال فرق عمل على أعلى مستوى، والتوسع في البحثي العلمي وإيجاد حوافز غير مسبوقة للباحثين ومساعدتهم على التفرغ.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم تزويد الجامعة بالعديد من الأجهزة والمعامل كان آخرها معمل الأمان الحيوي بكلية الصيدلة والذي يمثل إضافة كبيرة جدًا في مجال البحث العلمي في الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة لم يكن لديها مجلة دولية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الأخير لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفقًا لعدة معايير بعد أن كانت خارج التصنيف تمامًا قبل ذلك، وحققت تقدمًا ملحوظًا عالميًا حيث ظهرت في تصنيف نحو 17 هدفًا للتنمية المستدامة.

وصرح الدكتور محمد الخشت، خلال المداخلة، أن مستشفى معهد الأورام الجديد 500 500 واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وأن المستشفى كانت تدار خارج جامعة القاهرة حتى نهاية ديسمبر 2019، لتتمكن الجامعة من استردادها بعد ذلك وأصبحت خاضعة لإدارتها واستطعنا خلال عام واحد إحداث إنجاز كبير في تطور مستشفى 500 500.

وأعلن الدكتور محمد الخشت ان جامعة القاهرة كان لها السبق في تشكيل 5 فرق بحثية أهمها فريق بحثي بقيادة الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والذي استطاع أن يكتشف التسلسل الجيني الموجود من فيروس كورونا المستجد في مصر وذلك بالتعاون مع مركز الطب التجديدي بالقوات المسلحة، وحقق الفريق إنجازات ضخمة مكنتنا من التعامل مع السلالات المختلفة خاصة وأن الجامعة لديها مستشفى قصر العيني الفرنساوى المخصصة بالكامل للعزل واستقبال المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن باحثي جامعة القاهرة أنتجوا وحدهم نحو 25% من إنتاج مصر في البحث العلمي في مجال كورونا.