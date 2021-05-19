شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا.. ولدينا رصيد آمن في خزان السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن سامح شكري، وزير الخارجية، المصريين بشأن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبية، قائلًا إن مصر لديها رصيد من الأمان المتوفر في خزان السد العالي.

وأضاف وزير الخارجية في لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة الفرنسية باريس: «لدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرًا على المصالح المصرية».

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر «تستطيع التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة من خلال الإجراءات المحكمة في إدرة مواردنا المائية».

وقال: «التحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الأفريقي على وجهة النظر المصرية، التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق».

وعن المبعوث الأمريكي إلى منطقة شرق أفريقيا، قال وزير الخارجية: «المبعوث الأمريكي لديه خبرة بحكم توليه العديد من المناصب والتي تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة».

ولفت الوزير إلى أن «مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق».