شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تقديم الدعم الطبى لـ22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الدعم إلى 22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المساعدات شملت مستلزمات طبية وأدوية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إرسال 200 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية يبلغ 65 طنًا إلى الأشقاء في دولة فلسطين، تم تجهيزها خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 30 طنًا من المستلزمات والتجهيزات الطبية أيضًا تم إرسالها إلى دولة الهند، لافتة إلى أنه يتم إرسال شحنات مساعدات طبية إلى كل من دولة "ليبيا ولبنان والعراق" أسبوعيًا، بالإضافة إلى إرسال مساعدات طبية إلى اليمن، كما تم إرسال شحنات مساعدات إلى دولتى الصين وإيطاليا من خلال إدارة التموين الطبى.