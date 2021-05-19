شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تقديم الدعم الطبى لـ22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إرسال 200 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية يبلغ 65 طنًا إلى الأشقاء في دولة فلسطين، تم تجهيزها خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 30 طنًا من المستلزمات والتجهيزات الطبية أيضًا تم إرسالها إلى دولة الهند، لافتة إلى أنه يتم إرسال شحنات مساعدات طبية إلى كل من دولة "ليبيا ولبنان والعراق" أسبوعيًا، بالإضافة إلى إرسال مساعدات طبية إلى اليمن، كما تم إرسال شحنات مساعدات إلى دولتى الصين وإيطاليا من خلال إدارة التموين الطبى.
يشار إلى أن خطة استقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، تشمل جاهزية وتدريب القوى البشرية فى شمال سيناء، ويتم تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين القادمين من قطاع غزة، كما يتم فرز الحالات في معبر رفح وتحويل الحالات البسيطة لمستشفى الشيخ زويد، والحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى يتم استقبالها بمستشفى بئر العبد النموذجي بالعريش، والحالات التي تحتاج تدخلات دقيقة يتم تحويلها لكل من مجمع الإسماعيلية الطبى، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية بالإضافة إلى المستشفيات التى تم تخصيصها بالقاهرة.