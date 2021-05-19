شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: البنك الزراعي المصري يمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وفداً من البنك الزراعى المصرى يضم د. أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد ود.فتحى هلال رئيس قطاع الأقصر واللواء محمود هاشم مدير عام الأمن بالبنك.

عرض وفد البنك الزراعى الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك واستعداده لتقديم التمويل في جميع الأنشطة الائتمانية في إطار دور البنك التنموي ومسؤليته الاجتماعية بناء على توجيهات البنك المركزى المصري وتكليفات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأن يكون المصرف هو أداة الدولة القوية ومحافظة الأقصر في تقديم كافة أطر الدعم للمشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية واهمها مبادرة «حياة كريمة» من خلال المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب لعمل وتنويع الاستثمارات في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتقديم تيسيرات للمرأة المعيلة وتطوير أو أحلال وتجديد منظومة النقل الداخلى داخل القرى، وتقديم تمويلات لمشروعات المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وأثنى محافظ الأقصر على التطوير الذي يشهدة البنك الزراعى المصرى، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات وأوجه التعاون للبنك للنزول لقرى المحافظة لتمويل مشروعات تشغيل الشباب في اطار توجيهات الدولة لدعمهم وتوفير «حياة كريمة» للمواطنين من خلال عمل مشروعات تربية الدواجن وصناعات حرفية ويدوية للقرى الأكثر فقراً وعمل أسواق حضارية وتشغيلها، وذلك بأشراك مديرية الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الزراعية.