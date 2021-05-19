شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 محلات لمخالفة قرارات الغلق شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية قامت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة بقبادة الرائد / إسماعيل عماد نائب مأمور طيبة والقوة المرافقة لهم لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر لمحلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدد 6 حاضر نظافة، 7 محاضر عدم ارتداء كمامة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.