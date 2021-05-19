شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: المنطقة الصناعية بالبغدادي لجذب المستثمرين وتشغيل الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على أهمية أن تكون المدينة الصناعية في البغدادى مطابقة للمواصفات المطلوبة، لتقديم خدمات أفضل لتشغيل الشباب وجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير عام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن المعنية للوقوف على الموقف الحالى للمدينة الصناعية والمجمع الصناعى بحضور وكلاء الوزرارت ومديرى المديريات المعنيين بتوصيل المرافق للمدينة .

وناقش الأجتماع نسب تنفيذ المرافق المختلفة من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات .

كما تم التاكيد الأنتهاء من الأعمال الخاصة بالمجمع الصناعى والذى يتضمن مبنى أدارى ومبنى معارض ومنفذ بيع وبنك وسوبر ماركت ومسجد ومطعم وكافتيريا، وبه وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق على مساحات مختلفة.

الجدير بالذكر أن المدينة الصناعية على مساحة 311 فدان بمنطقة البغدادى، وصدر بها قرار جمهورى رقم 36 لسنة 2014.