شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفيات المنيا الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا عن قيام الجامعة بإنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بمستشفياتها الجامعية، وذلك بمقر مستشفى الكبد؛ وذلك مساهمة من الجامعة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة للحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً أنه تم تخصيص رقم واتس وهو ٠١٠٢٣٦٣٦٦٨٧ لمن يرغب في تلقي اللقاح والتواصل من خلاله وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح، وهذا لمن لم يسبق لهم القيام بالتسجيل على الموقع العام لوزارة الصحة.

تأتي هذه الخدمة تيسيراً من الجامعة على أبنائها في تلقي اللقاح، وللراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.