شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية بأحياء الدقي والعجوزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتفقد أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به، واستأنفت جولتها التفقدية بزيارة المركز التكنولوجي بحي الدقي لتفقد سير الأعمال بالمركز، حيث سيتم عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رافق نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للميكنة والتحول الرقمي، لتبسيط الاجراءات للمواطنين من أجل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أفضل.