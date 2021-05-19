شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للنجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وقال رامي رضوان في أول ظهور على الشاشة بعد إصابة النجمين بكورونا، على برنامج مساء Dmc، إن دلال عبدالعزيز وسمير غانم لم يمرا حتى الآن من المرحلة الحرجة بعد إصابتهما بفيرس كورونا.

وأضاف أنه «بدعاء المحبين للنجمين سوف نشهد تحسنا في حالتهما الصحية خلال الأيام المقبلة وهذا ما ندعوا الله به، بعد كم الحب الذي نشاهده في قلوب حضراتكم من جميع انحاء العالم».

وتابع: «الدعاء الذي تقومون به وصل لهم لأن الدعم النفسي في هذه الحالات مهم جدا، وكم الحب الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي وصل لهم، وهذا شيء ليس بغريب على محبي النجمين ونتمني لهم الشفاء العاجل».