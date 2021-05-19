شكرا لقرائتكم خبر عن حار على القاهرة وشديد جنوبا .. حالة الطقس من الأربعاء إلى الاثنين 24 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 19 مايو إلى الاثنين 24 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى الأربعاء 35 درجة وتكون الخميس 36 درجة بينما تكون الجمعة 34 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الأربعاء 19 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 19 مايو إلى الاثنين 24 مايو 2021.