شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: 30 يونيو آخر موعد لتجديد تراخيص الأعضاء المتأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب العام، انتهاء المُهلة الممنوحة للمرشدين السياحيين المتأخرين فى تجديد تراخيصهم لمزاولة المهنة بسبب جائحة فيروس كورونا، فى 30 يونيو 2021، مطالبا جميع المرشدين السياحيين الالتزام بهذا الموعد.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إجراء النقابة عمليات تنقية لجداول الجمعية العمومية وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات، وتعديل وصف المرشد السياحى فى التأمينات، حيث كان يتم التعامل معه باعتباره صاحب عمل خاص أو منشأة ويتم تسجيله على عنوان منزله بالمخالفة للقانون، كما وصفته النقابة، والتى أكدت بدورها أن المنزل أمر شخصى ولا يمكن تسجيله على اعتباره مقر عمل، بالإضافة إلى العمل بالتعاون مع وزارة المالية على حل مشكلة المرشدين السياحيين مع الضريبة المضافة.

وكان قد طالب سمير عبد الوهاب كافة المرشدين السياحيين بالحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة حريصة على وضع العاملين بالسياحة ضمن أولوياتها فى منح لقاح فيروس كورونا لهم، لافتا إلى أن وزارة السياحة تتعاون مع النقابة فى إخطار الصحة ببيانات المرشدين السياحيين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة الخاص باللقاح لاستعجال تطعيمهم.