شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للتطبيقيين تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، تأييدها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار، وأكدت النقابة أن مصر ستظل رائدة وفى قلب الأمة العربية بأدوارها التى لا تقبل المزايدة وحصن الأمان للأشقاء العرب جميعا، وتابعت "حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها ونصر فلسطين الشقيقة.

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.