شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يثمن مبادرة الرئيس السيسى بإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد المهن الطبية، إنه يثمن القرار المشرف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة، حيث أشار البيان الصادر عن الاتحاد إلى أن مصر تؤكد يوما بعد يوم على مواقفها العظيمة ودورها المحوري في المنطقة لتظل مصر بقيادتها ومؤسساتها درع الحماية والأمان لجميع دول المنطقة، كما يثمن الاتحاد التحركات الهامة التي قامت بها الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.