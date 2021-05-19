شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحركة فتح: مصر الدولة الوحيدة التى أعلنت عن مبادرة لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادى بحركة فتح الفلسطينية، إن الحرب على قطاع غزة وحدت الشعب الفلسطينى، وأن كل فلسطينى على قلب رجل واحد، وأن مصر الدولة الوحيدة التى قدمت دعما ماليا لقطاع غزة في الحرب الحالية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا أهم ما فعلته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى المدنيين بشكل وحشى، وأن الدعوة المصرية لموقف عربي موحد بشأن القضية الفلسطينية تهدف لزيادة الضغط على إسرائيل.

وتابع أن مصر الدولة الوحيدة التي أعلنت عن مبادرة لإعادة إعمار غزة، وأن إسرائيل تسعى لطمس حقائق انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وهناك حراك عربي لإدانة جرائمها.

وأوضح أن نصف عدد الشهداء في فلسطين هم من الأطفال والنساء، مضيفا أن مصر دائما كانت سباقة باتجاه تحقيق الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه.