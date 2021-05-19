شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ حصر أسر عزبة أبو قرن بمصر القديمة لنقلهم لوحدات مفروشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة حى مصر القديمة، برئاسة اللواء خالد شحاتة، حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن خلف حديقة الفسطاط، لنقلهم لوحدات مفروشة بمشروعى معا 1 و2 بالسلام، ضمن خطة الدولة لإخلاء المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لقاطنى المناطق العشوائية وإعادة استغلال المناطق بشكل يعكس الواجهة الحضارية للعاصمة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه جار حصر ما يقرب من 4 آلاف أسرة بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، لبدء عملية النقل خلال أيام، وذلك لتوفير مساكن تليق بالمواطن المصرى وتوفير مجتمع حضارى مكتمل الخدمات.

وتتسلم الأسر وحدات مجهزة بالكامل بالفرش والأجهزة المنزلية، كما توفر المحافظة وسائل لنقل الأسر بمتعلقاتهم الخفيفة، لينتقلوا إلى مجتمع متكامل بعيدا عن خطورة السكن بعزبة أبو قرن.

يذكر أنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، وخلال منتصف عام 2021، سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.