شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تطلب تفسيرا من سفير لبنان حول تصريحات شربل وهبة المسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت وزارة الخارجية من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

يذكر أن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، قال إن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى "تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان"، بحسب "واس" . وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال فى الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية. وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التى قامت بها دول مجلس التعاون الخليجى لدعم الشعب اللبنانى ، تلك المواقف والتى يشهد التاريخ لها والتى تهدف إلى سلامة لبنان و دعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان . وطالب الحجرف وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال فى الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمى لدول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة العربية السعودية وشعبها، على حد وصف البيان الذى تلقى الخليج 365 نسخة منه.

وأعربت الوزارة عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان: "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وفى سياق متصل، كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أصدرت، بيانا توضيحيا للرد على تصريحات وزير الخارجية اللبنانى بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال لقائه على قناة الحرة مساء أمس، والتى شملت هجوما على دول خليجية.

وأكدت رئاسة الجمهورية فى بيانها، الذى تلقى الخليج 365 نسخة منه، على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفى مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.