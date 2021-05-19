السعودية تمنع دخول المنشآت بدون تلقى لقاح كورونا بدءًا من أول أغسطس

القاهرة - سامية سيد - اشترطت السعودية الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا أو الشفاء من إصابة سابقة للدخول إلى منشآت حكومية ومناسبات وغيرها من الفعاليات، وذلك بداية من أول أغسطس 2021.

وجاء في خبر نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية: "اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب".

ومن جانبه، أفاد عادل حنفي نائب، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الداخلية السعودية أفادت بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، على أن تصدر الجهات المعنية كل فيما يخصه بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ماورد، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.