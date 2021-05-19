"دي طفلة وبتعمل خير".. ماذا قال محامي مودة الأدهم عنها أمام المحكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ترافع عدد من المحامين عن المتهمة مودة الأدهم في اتهامها في الاتجار بالبشر، ذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتيات التيك توك"، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

وطالب المحامي خلال مرافعته، بالبراءة تأسيسا على بطلان الأمر الصادر بالضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية و مخالفته للمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بعدم جدية التحريات وكذلك تضاربها حول الواقعة.

وقال المحامي أمام المحكمة، إننا لا نعلم لماذا جئنا إلى هنا.. عندما رأيت الوصف القانوني للواقعة.. لم أجد له وصفا لم أجد له وصفا في الأوراق، مشيرا إلى كيدية البلاغ.. وكل ما عرض أمام المحكمة من فيديوهات لا يمثل جريمة "دي عاملة خير .. عاملة إعلان لمستشفى 57357".

والتمس الدفاع من هيئة المحكمة، النظر إلى المتهمة بعين الرأفة والرحمة والإحسان :" دي طفلة ولسة عيلة في جامعة".