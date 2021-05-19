الشرطة تتصدى لجرائم القطاع المصرفي وتضبط قضيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضيتين.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

تمكنت من ضبط 44 قضية (مصنفات سمعية وبصرية - مطبوعات).

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.