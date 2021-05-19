شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير منطقة كوبري الشرقاوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب، أعمال التطوير بمنطقة كوبري الشرقاوية.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن أعمال التطوير تشمل إنشاء كوبري الشرقاوية أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ورفع كفاءة الطريق الواصل إلى الطريق الدائري على جانبي ترعة الشرقاوية بطول ١،٦ كم.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي خلال العمل بالمشروع ورفع كفاءة الشبكات الحالية ضمن أعمال. تطوير المنطقة.

وناشد نائب المحافظ المواطنين للالتزام بالقاء المخلفات في الصناديق المخصصة لها والحفاظ على ما يتم من أعمال تطهير الترعة ورفع كفاءتها مؤكدا على عدم التهاون مع أي مخالف.

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بكوبري الشرقاوية

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بكوبري الشرقاوية

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بكوبري الشرقاوية