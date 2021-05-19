شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: مصر دعمت جهود إسقاط الديون عن السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة باريس الداعمة للمرحلة الانتقالية في السودان، تفتح الطريق الى استقرار الأوضاع الاقتصادية هناك، وبالتالى إطلاق التنمية المطلوبة، مشيدا بالدور المصرى ودعم القاهرة فى إسقاط الديون السودانية.

وقال أبو الغيط في حوار ببرنامج "من مصر" على "CBC"، إن الديون السودانية بلغت 60 مليار دولار في حين أن الناتج القومي هناك محدود، والأوضاع بالغة الصعوبة ولا زالت.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية كانت معوقة للتنمية في السودان وقدرته على مواجهة مشاكله، ولكن واشنطن صدقت على رفع تلك العقوبات فأصبح أمام الخرطوم مشكلة الديون، حيث نوهت رئيسة صندوق النقد بأن من ضمن الشروط لمساعدة السودان تسديد الديون القديمة أولا.