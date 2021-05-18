شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 70 ألف طن قمامة من أحياء مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع اكثر من 70 الف طن قمامة بالاحياء ال 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة مؤكدا بانه يتم يوميا رفع أكثر من 470 طن قمامة على مدار ال 24 ساعة .

وناشد رضا المواطنين -بحسب بيان الثلاثاء- إلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال النظافة العامة والانارة والتشجير بنطاق المدينة والمركز.