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رفع 70 ألف طن قمامة من أحياء مرسى مطروح

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علي الشوكي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 70 ألف طن قمامة من أحياء مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رفع اكثر من 70 الف طن قمامة بالاحياء ال 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة مؤكدا بانه يتم يوميا رفع أكثر من 470 طن قمامة على مدار ال 24 ساعة .

وناشد رضا المواطنين -بحسب بيان الثلاثاء- إلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال النظافة العامة والانارة والتشجير بنطاق المدينة والمركز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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